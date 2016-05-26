طلاب بإعلام القاهرة يكشفون أسرار عالم التوثيق بـ«دفتر خانة»

أنتجت مجموعة من الطلاب بقسم الإذاعة والتليفزيون في كلية الإعلام جامعة القاهرة، فيلمًا وثائقيًا قصيرًا بعنوان “دفتر خانة”، ويهتم الفيلم بإبراز أهمية عملية التوثيق في حياة البشر والتي تمت بمختلف الوسائل.

وأوضح الطلاب أن أحداث الفيلم تدور في إطار إنساني يهدف إلى تشجيع الأجيال الجديدة على تحقيق الذات والحث على العمل، مستشهدين بالنقوش التي حفرت على الجدران، والتي كشفت لنا أسرار أقدم حضارة أجمع الجميع على عظمتها ” الحضارة المصرية”، مشيرين إلى أن الهدف المرجو هو خلق الدافع عند الأجيال القادمة لخلق وصناعة ما يُوثق.

أشرف على إنتاج الفيلم نيرة شبايك، المعيدة بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وشارك في إنتاجه مجموعه من الطلاب منهم “محمد مصطفى سويلم، محمد مصطفى حسن، نهى سامي، دعاء أسامة ، هدير التوني، محمد عطايا، شرمندة هشام، آية عادل، دينا عبد الحميد، أحمد فراج، منى صالح، سلمى جاد، دعاء الموافي، مروة يسري، أسماء محمد”.