صور..متهور يحطم زجاج سيارات بمواقف مبنى شرطة عجمان

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من ضبط آسيوي قام بتكسير زجاج 6 سيارات كانت متواجدة في مواقف المبنى الرئيسي لشرطة عجمان.

وصرح العقيد عبد العزيز بن علي الشامسي مدير عام العمليات الشرطية، أن الواقعة بدأت عند ورود بلاغ من عمال غسيل السيارات يفيد بقيام شخص من الجنسية الآسيوية بإتلاف زجاج السيارات المتواجدة في ساحة المواقف الأمامية والخلفية للمبنى الرئيسي للقيادة العامة لشرطة عجمان، وعلى الفور توجه رجال الشرطة إلى الموقع وتم ضبط المتهم (أ.م.ع آسيوي) أثناء تواجده وإيقاف تهوره بعد أن قام باستخدام الحجر لتكسير الزجاج الخلفي لـ 6 سيارات، إحداها من نوع كيا ريو وسيارتان من نوع نيسان بترول وسيارتان من نوع لكزس والأخيرة شيفروليه كومارو، وتعود ملكيتها لموظفي ومراجعي شرطة عجمان.

وبالتحقيق المبدئي مع المتهم (أ.ع.م) 19 سنة تبين أنه كهربائي تمديدات منزلية يعمل لدى إحدى محلات الصيانة العامة بعجمان، ويقيم في الدولة منذ شهر وستة أيام فقط، وبسؤاله عن السبب أفاد أنه فعل ذلك متعمداً لتقبض عليه الشرطة ويتم إبعاده وتسفيره ليتمكن من العودة إلى موطنه.

وتبين أن حالته غير مستقرة وأقواله تتغير بين الحين والآخر، وبالعودة إلى الكفيل ومحل العمل للتحقق من خلفيات سلوكه أفادوا أنه متقلب الوضع ويتغيب أحيانا عن العمل، وتبدو عليه أعراض اضطرابات نفسية، وأوضح الكفيل أن المذكور يصعب التعامل معه والسيطرة على سلوكه غير المستقر، وبذلك اتخذت الشرطة إجراءات تحويل المتهم إلى النيابة العامة وعرضه على طبيب نفسي لتشخيص حالته، للتمكن من التعامل مع بما يناسب وضعه الصحي.