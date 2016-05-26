أسامة كمال ووزراء وفنانون بمسيرة «معًا من أجل الحياة» لتأبين ضحايا الطائرة

مراسل«ONA»:

تقدم الإعلامي أسامة كمال، مسيرة«معا من أجل الحياة»، التي كان قد دعا إليها من خلال برنامجه «القاهرة360» المذاع علي قناة«القاهرة والناس»، من أجل تابين ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة.

وشارك في المسيرة عدد كبير من جميع الشخصيات الفنية والسياسية وشخصيات من المجتمع والمواطنين، وكان من بين الفنانين المخرج محمد فاضل وزوجته فردوس عد الحميد وأحمد بدير وإيناس عبد الدايم وفتوح أحمد واشرف زكي ، ووزير الطيران شريف فتحي ووزير السياحة يحيي راشد .