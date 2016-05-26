السفير الفرنسي بالقاهرة يشارك في مسيرة تأبين ضحايا الطائرة المنكوبة

يشارك أندريا باران، السفير الفرنسي بالقاهرة، بالمسيرة التي انطلقت مساء اليوم، بالشموع، والتي تضم عشرات المواطنين، وبدأت من أمام البوابة الرئيسية للنادي الأهلي، حتى دار الأوبرا المصرية.

وجاءات المسيرة تلبية لدعوى الإعلامي أسامة كمال ومن المقرر أن يحضر وزير الطيران، لتأبين ضحايا طائرة مصر للطيران المنكوبة، والتي سقطت في مياه البحر المتوسط، الخميس الماضي، رافعين لافتات تحمل اسم شركة مصر للطيران دعمًا لها .

بمشاركة وزير الطيران المدني شريف فتحي وقيادات الطيران و وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر والعديد من الشخصيات العامة، وذلك تحت عنوان “معًا من أجل الحياة”، لتأبين ضحايا طائرة مصر للطيران.

المراسلين : عمر عبدالناصر، عمر جمال