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انطلاق مسيرة تأبين بالشموع لضحايا الطائرة من أمام النادي الأهلي حتى دار الأوبرا

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جانب من المسيرة

جانب من المسيرة

 

انطلق العشرات من المواطنين من أمام البوابة الرئيسية للنادي الأهلي، في مسيرة بالشموع، من أمام النادي الأهلي، حتى دار الأوبرا المصرية.

وذلك تلبية لدعوى الإعلامي أسامة كمال ومن المقرر أن يحضر وزير الطيران، لتأبين ضحايا طائرة للطيران المنكوبة، والتي سقطت في مياه البحر المتوسط، الخميس الماضي.

ومن المقرر أن يشارك وزير الطيران المدني شريف فتحي وقيادات الطيران المدني، في السادسة والنصف من مساء غد، في مسيرة بالشموع والزهور تحت عنوان “معا من أجل الحياة”، لتأبين ضحايا طائرة مصر للطيران المدني شريف فتحي.

المراسين: عمر عبدالناصر، عمر جمال

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