مصرع شخص وإصابة 12 آخرين فى حادث تصادم بكفر الشيخ

لقى شخص مصرعه، بينما أصيب 12 آخرون بإصابات خطيرة، نتيجة اصطدام سيارتين أعلى الطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ، اليوم الخميس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزى.

كان مدير أمن كفر الشيخ اللواء محمد عاطف، قد تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة تحمل فاكهة على الطريق الدولى (دمياط/الإسكندرية) أمام قرية الشهابية مركز بلطيم .

وانتقلت 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 12 آخرين، بينهم اثنان فى حالة خطرة، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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