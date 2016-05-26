مصرع شخص وإصابة 12 آخرين فى حادث تصادم بكفر الشيخ

لقى شخص مصرعه، بينما أصيب 12 آخرون بإصابات خطيرة، نتيجة اصطدام سيارتين أعلى الطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ، اليوم الخميس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزى.إعلان - Ads إعلان - Ads
وانتقلت 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 12 آخرين، بينهم اثنان فى حالة خطرة، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.
>بالأسماء.. ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتى ملاكى وغرق إحداهما بأسوان
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>زحام مرورى بسبب حادث تصادم سيارتين ملاكى داخل نفق الأزهر
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>مصرع شخصين غرقا وإصابة 4 آخرين فى تصادم سيارتى ملاكى بأسوان
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كان مدير أمن كفر الشيخ اللواء محمد عاطف، قد تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة تحمل فاكهة على الطريق الدولى (دمياط/الإسكندرية) أمام قرية الشهابية مركز بلطيم .
وانتقلت 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 12 آخرين، بينهم اثنان فى حالة خطرة، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.
>
>بالأسماء.. ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتى ملاكى وغرق إحداهما بأسوان
>
>زحام مرورى بسبب حادث تصادم سيارتين ملاكى داخل نفق الأزهر
>
>مصرع شخصين غرقا وإصابة 4 آخرين فى تصادم سيارتى ملاكى بأسوان
>