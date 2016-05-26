Diorshow إبداعات جديدة في عالم مكياج العيون!

لطالما كانت عروض ديور منصة عالمية لتقديم أجمل وأجدد صيحات المكياج في العالم، من هنا إليك جديد هذه الماركة ابتكار Diorshow وهو مكياج للعيون تم ابتكاره من خلال المدير الإبداعي للماركة بيتر فيليب . فما سر هذه المجموعة إذاً ؟

تعرفي على هذه المجموعة السحرية التي تمنحك نتائج مذهلة لعينيك من DIORSHOW:

برايمر الرموش الرائد DIORSHOW MAXIMIZER 3D

يعمل Diorshow Maximizerبفاعلية مزدوجة على زيادة كثافة الرموش بشكل فوري مع تعزيز قوة الرموش من الداخل بفضل المكونات التي تعمل على العناية بالرموش.اليوم يعمل هذا المنتج الأسطوري على تطوير فعاليته بشكل جديد. فقد وضعت أبحاث مختبرات ديور التحدي الذي سيجعل من برايمر Diorshow Maximizer 3D المنتج الوحيد الذي يزيد من حجم الرموش بمقدار ثلاث اضعاف.

ويستخدم Diorshow Maximize كبرايمر للرموش في الصباح وماسك للرموش في المساء حيث يتميز باحتوائه على سيروم منشط ومعزز وغني بالمكونات الطبيعية التي تعتني بالرموش لتصبح قوية وكثيفة وناعمة.

ماسكارا DIORSHOW DESIGNER

ماسكارا Diorshow Designer باربعة ظلال انيقة وحديثة لتحصلي على عيون أكثر من جذابة بتركيبتها الغنية بالألياف الدقيقة التي تساهم في تطويل الرموش وتحديدها بشكل مذهل، بالإضافة إلى ملمس التركيبة الخفيف الذي ينعش الرموش عند كل استخدام. وقد ابتكرنا كل هذه المميزات خصيصا لتلبية احتياجات المرأة الأسيوية.

قلم DIORSHOW PRO LINER

يعتمد قلم Diorshow Pro Linerعلى الالوان الاربعة ليبرز جمال الشكل النهائي للعيون. يمكن الجمع بين الماسكارا والقلم أو استخدام أحدهما لتحصلي على عيون بإطلالات مختلفة ومتعددة. ولا يزال قلم Diorshow Pro Liner محتفظاً بشكله المائل المميز الذي يضمن الدقة والسهولة في الاستخدام بالإضافة إلى تركيبته الهلامية السلسة ذات اللون المركز.

ظلال Diorshow Mono

اعيد تصميم ظلال Diorshow Mono الأنيقة الرائعة بـ 30 لون جذاب. انها مجموعة ظلال ساحرة معززة بأربعة تأثيرات مختلفة تم تطويرها بالاستعانة بالخبرة الفريدة لمعامل Dior.

تتوافر في علبة الظلال، الألوان الساحرة التي تعطي نتائج مذهلة وتمنح العيون تأثيراً جذاب. وتم تجديد هذه الظلال بالكامل حتى تعطي نعومة أكثر بملمس كريمي سهل الاستخدام.

تأتي الفرشاة الجديدة لظلال Diorshow Mono بطرف مزدوج لابتكار عدد لا نهائي من اطلالات المكياج، يُستخدم طرف الفرشاة الإسفنجي للون الغامق بينما يُستخدم الطرف المائل للفرشاة لخلط الألوان ومزجها للحصول على الاطلالة المطوبة. والنتيجة هي الحصول على لمسات لا نهائية من الألوان التي تلائم الأزياء الراقية.

محدد الحواجب المميز ALL-IN-BROW 3D

ابتكرت مجموعة الحواجب الفريدة من نوعها ALL-IN-BROW 3D لتوفر للحواجب خبرة ما وراء الكواليس مع Diorوللحصول على أفضل إطلالة. تحتوي مجموعة الحواجب على ظلين مثاليين وشمع تزيين الحواجب الذي يدوم لمدة طويلة مع ثلاثة فرشات احترافية في نفس العلبة. ولا يمكن الحصول على مظهر طبيعي بالكامل إذا تم تحديد الحواجب باستخدام لون واحد. لكن حلت هذه المشكلة من خلال احتوائها على ظلين غامقين، حيث يعمل هذا الثنائي على ملىء وتكثيف واعادة رسم الحواجب مع إعادة لونها المثالي ليبدو مظهرها أجمل من شكلها الطبيعي.