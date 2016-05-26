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القبض على 7 أشخاص يشتبه فى تورطهم فى حادث حلوان الإرهابى

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القبض على 7 أشخاص يشتبه فى تورطهم فى حادث حلوان الإرهابى القبض على 7 أشخاص يشتبه فى تورطهم فى حادث حلوان الإرهابى
أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية، نجاح الأجهزة الأمنية فى العثور على السيارة المستخدمة فى الحادث الإرهابى، الذى استهدف قوة من وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، والذى أسفر عن استشهاد ضابط و7 أفراد شرطة.

وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن ألقت القبض على 7 أشخاص يشتبه فى تورطهم فى الحادث، ويجرى استجوابهم للوقوف على مدى تورطهم فى الحادث من عدمه.


>ـ العثور على سيارة يشتبه فى استخدامها بالهجوم على رجال الشرطة بحلوان

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