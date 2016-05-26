أخبار عاجلة

مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كوبر: مشاركة الحضري أمام تنزانيا واردة.. ونسعى للفوز من أجل المونديال

Google+ Print
كوبر: مشاركة الحضري أمام تنزانيا واردة.. ونسعى للفوز من أجل المونديال كوبر: مشاركة الحضري أمام تنزانيا واردة.. ونسعى للفوز من أجل المونديال

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب أن مشاركة عصام الحضري أساسيا أمام تنزانيا واردة.

منتخب مصر يحل ضيفا على تنزانيا يوم 4 يونيو المقبل في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

وقال كوبر خلال المؤتمر الصحفي له "مشاركة الحضري واردة أمام تنزانيا في ظل عدم جاهزية الشناوي وكذلك إصابة إكرامي".

الشناوي يغيب عن الزمالك منذ تعرضه للإصابة أمام مولودية بجاية في أبريل الماضي.

شريف إكرامي حارس الأهلي تعرض لإصابة بكيس دهني في قدمه غاب بسببه عن مباراة فريقه أمام المقاولون أمس الأربعاء.

وأضاف كوبر "مباراة تنزانيا مهمة لإثبات التأهل ونحن نعلم أننا لو فزنا قد نكون على رأس مجموعة في تصفيات كأس العالم".

وأردف "هدفنا الفوز لكن قد نغير بعض التفاصيل الصغيرة لو قارننا مباراة تنزانيا بمباراة نيجيريا، أحيانا النتائج تكون أهم من الأداء وسنحاول تغيير بعض الأمور لكن طريقة اللعب تريحني".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها