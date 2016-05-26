كوبر: مشاركة الحضري أمام تنزانيا واردة.. ونسعى للفوز من أجل المونديال

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر أن مشاركة عصام الحضري أساسيا أمام تنزانيا واردة.

منتخب مصر يحل ضيفا على تنزانيا يوم 4 يونيو المقبل في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

وقال كوبر خلال المؤتمر الصحفي له "مشاركة الحضري واردة أمام تنزانيا في ظل عدم جاهزية الشناوي وكذلك إصابة إكرامي".

الشناوي يغيب عن الزمالك منذ تعرضه للإصابة أمام مولودية بجاية في أبريل الماضي.

شريف إكرامي حارس الأهلي تعرض لإصابة بكيس دهني في قدمه غاب بسببه عن مباراة فريقه أمام المقاولون أمس الأربعاء.

وأضاف كوبر "مباراة تنزانيا مهمة لإثبات التأهل ونحن نعلم أننا لو فزنا قد نكون على رأس مجموعة في تصفيات كأس العالم".

وأردف "هدفنا الفوز لكن قد نغير بعض التفاصيل الصغيرة لو قارننا مباراة تنزانيا بمباراة نيجيريا، أحيانا النتائج تكون أهم من الأداء وسنحاول تغيير بعض الأمور لكن طريقة اللعب تريحني".