احتفلت الممثلة الإنجليزية إميليا كلارك Emilia Clarke بإطلاق فيلمها الجديد "Me Before You" في لندن ليلة البارحة، حيث كانت متألقة بفستان أصفر ناعم.

اختارت الممثلة فستاناً بطول متوسّط وتفاصيل لافتة يحمل توقيع المصممة الروسيّة يوليانا سيرجينكو Ulyana Sergeenko، ونسّقته مع صندل فضي بكعب عالٍ وسوار ماسي رفيع.

هل نجحت إميليا كلارك في تنسيق إطلالتها برأيك؟