مجوهرات ميزون مورغان بيلّو.. مقاربةٌ إبداعيةٌ فريدة

اشتُهِرَت دار Maison Morganne Bello بمجموعتها الواسعة من الألوان وبالنقاء المطلق لحجارتها الكريمة. وفي خرقٍ للتقاليد تتحرر الحجارة، وتتضخم رِقّتها فتُضفي على المجوهرات نعومةً ورشاقة.وقد ابتكرت الدار طريقةً جديدةً في ارتداء المجوهرات إذ تلهم المرأة لإبداع توليفاتها الخاصة بها من خلال التوفيق والمزج بين قطع المجوهرات بلاحدود، وبالتالي يصبح بإمكانها أن تبتكر تشكيلة الأحجار بما يتناسب مع خياراتها اللونية ومع مزاجها في تلك اللحظة بالذات.

شاهدي في الصور المرفقة تصاميم Maison Morganne Bello واختاري منها القطع التي تناسب إطلالاتك.