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الملكة رانية تحتفل بعيد الإستقلال الأردني بأناقة

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الخميس 26-05-2016 21:33

احتفلت الأردن مؤخرا بالعيد السبعين لإستقلالها وظهرت العائلة المالكة بهذه المناسبة في أبهى حلة أثارت إعجاب المتابعين حول العالم.
ظهرت الملكة رانيا بأناقتها المعتادة متألقة بفستان عودي مميز من تصميم هاما حناوي، وقد تزيّن هذا التصميم بتطريزات ساحرة تصور نجمة الأردن مع عبارة من إحدى الأغاني الوطنية المعروفة، كما أكمل إطلالتها الساحرة بعقد فضي يحاكي بتصميمه الأسلوب التراثي المميز، مع حقيبة سهرة صغيرة و حذاء كلاسيكي ناعم.
نجحت الملكة رانيا من جديد في إبهارنا بإطلالة أنيقة تجمع بين الرقي و البساطة بأسوب أنثوي و غير متكلف، واحتفلت بعيد الاستقلال الأردني بأسلوبها الأنيق. شاهدي معنا إطلالتها الجميلة و شاركينا برأيك.

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سيدتي