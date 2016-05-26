أصول التقديم والتعريف حسب الـ"اتيكيت"
الخميس 26-05-2016 16:40
"الاتيكيت" هو الأسلوب الراقي للتعامل مع الآخرين. وعند التعريف عن الذات، لا بدّ من مراعاة القواعد الآتية، والمستمدّة من خبيرة "الاتيكيت" السيدة نادين ضاهر:
- يعرّف الأصغر سناً عن نفسه إلى الأكبر سناً أو الأعلى مرتبة.
- يقدّم الرجل دائماً نفسه إلى المرأة.
- تقدّم الآنسة نفسها إلى السيدة المتزوجة، إلا إذا كانت الأولى ذات منزلة كبيرة.
- يقوم الرجل عن مقعده عند التعارف.
- يحقّ للمرأة عدم الوقوف بهدف السلام، إلا إذا كانت المرأة الثانية أكبر سناً أو صاحبة منصب عال أو تحمل لقباً ملكياً.