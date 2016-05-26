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بالصور.. ختام الدورة التدريبية لمديري الإدارات بسوهاج

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل«ONA»:

أختتمت اليوم الخميس، الدورة التدريبية لمديري الإدارات بمحافظة سوهاج، التي أقيمت خلال الفترة من 22 مايو حتي 26 مايو الجاري.

جاء ذلك في إطار إهتمام الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، بصقل مهارات العاميلن بالمحليات والإرتقاء بالكوادر البشرية، والكوادر الشابه بإدارات الديوان العام بالمحافظة والوحدات المحلية .

وأوضح جمال درويش مدير عام الإدارة العامة لشئون العاملين بالديوان العام بالمحافظة، أن الدورة أقيمت بقاعة مجلس مدينة سوهاج بمشاركة 68 متدرب .

وأشار إلي أن البرامج التدريبية، التي بدأت في شهر ابريل الماضي، قد إستهدفت تدريب ما يقرب من 500 متدرب من شباب العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية والقيادات.

وأضاف حاتم محمود عبد العزيز مدير إدارة التدريب بالإدارة العامة لشئون العاملين بالمحافظة، أنه شارك في الدورة التي أشرف عليها فنيًا عاطف مبارك، عددًا من المحاضرين من أساتذة الجامعات من جامعة جنوب الوادي واكاديمية السادات للعلوم الادارية وبعض المتخصصين في التنمية البشرية .

الدورة التدريبية (8) الدورة التدريبية (7) الدورة التدريبية (6) الدورة التدريبية (5) الدورة التدريبية (4) الدورة التدريبية (2) الدورة التدريبية (1)

 

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