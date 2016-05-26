موقع عسكرى: الجيش المصري يحتل المركز 12 عالميًا..متفوقًا على إسرائيل

ذكر موقع جلوبال فاير باور العسكري، في تقرير نشره عن ترتيب قوة الجيوش في العالم، أن مصر تقدمت في التصنيف، حيث جاءت في المركز الـ12، متقدمة على إسرائيل التي جاءت في المركز الـ 16.

وبذلك أعتبر التصنيف الجيش المصري أقوي جيوش أفريقيا والجيوش العربية، فأفريقيًا تفوق على الجيش الجزائري الذي أحتل المركز الـ26 عالميًا، وعربيًا تفوق على الجيش السعودي الذي أحتل المركز 24.

وتضمنت القائمة 126 دولة حول العالم، جاء في مقدمة أقوى جيوش العالم الولايات المتحدة و في المركز الثاني الجيش الروسي والثالث الجيش الصيني وفي المركز الرابع الجيش الهندي، بينما حل في المركز الخامس الجيش الفرنسي.

ولم يعتبر الموقع في تصنيفه على القدرات النووية للدول، أو عدد الأسلحة لدى الجيوش، بل أعتمد على التنويع في الأسلحة ومخزونها وامتلاكها من الأسلحة المتاحة.

ويذكر أن موقع جلوبال فاير باور، موقع أمريكي متخصص في الشأن العسكري ويصدر تصنيفات للجيوش العسكرية.