توريد 42 ألف طن قمح بالفرافرة في الوادى الجديد‎

مراسل«ONA»:

> أكد مصطفى أيوب، مدير الإدارة الزراعية بالفرافرة في الوادي الجديد، اليوم الخميس، أنه تم توريد 42300 طن قمح حتى الآن، منهم سبعة آلاف طن لبنك التنمية والائتمان الزراعي، واثنين وثلاثين ألف طن خارج المحافظة، وثلاثة آلاف وثلاثمائة طن، لإدارة التقاوي بالوادى الجديد.

وقال أيوب في تصريح صحفي، إن المساحات التى تم زراعتها بمحصول القمح فى الفرافرة، بلغت واحدًا وثلاثين ألفًا وخمسمائة وخمسين فدانًا، مطالباً بضرورة أن تشهد الأعوام المقبلة، صوامع وشون معدة لإستقبال محصول القمح، تحسباً للزيادة المتوقعة خلال الأعوام القادمة في زراعة محصول القمح .