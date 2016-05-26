ولد الشيخ يدعو الأطراف اليمنية إلى وقف القتال والإفراج عن الأسرى في رمضان

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الخميس، الأطراف اليمنية إلى تخفيف العبأ الأقتصادي عن كاهل المواطن مع اقتراب شهر رمضان والإفراج عن الأسرى ووقف الأعمال القتالية.

أكد ولد الشيخ -في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالكويت، أوردته قناة (سكاي نيوز)- أن الأمم المتحدة ستواصل جهودها في المباحثات مع الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سلمي للأزمة، مشيدا في الوقت ذاته بجهود الأمين العام للأمم المتحدة ودولة الكويت وقطر، والتي أسفرت عن عودة وفد الحكومة اليمنية إلى الاجتماعات المشتركة.

وأشار ولد الشيخ إلى أن الجلسات الثنائية التي عقدها مع الأطراف اليمنية على مدار -اليومين الماضيين- تطرقت بشكل خاص إلى تفاصيل وآليات الانسحاب وتسليم السلاح واستئناف الحوار السياسي واستعادة مؤسسات الدولة.

وأوضح ولد الشيخ أن الأسبوع الماضي شهد تراجعا حادا في قيمة العملة اليمنية ونقصا متزايدا في السيولة والموارد في خزينة الدولة والتي ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وحذر ولد الشيخ من أن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية سيزيد من تضخم الأسعار؛ مما سوف ينعكس على الوضع الاجتماعي والإنساني.

واقترح ولد الشيخ على الأطراف اليمنية تشكيل هيئة انقاذ اقتصادي في أسرع وقت ممكن للاستفادة من خبرة أبرز المرجعيات الاقتصادية لتدارك الوضع في اليمن واتخاذ إجراءات سريعة لانقاذ ما يمكن إنقاذه.

وحث ولد الشيخ الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي على استئناف عمل برنامج التحويلات النقدية التابع لصندوق الرعاية الاجتماعية، لتقديم المساعدات المباشرة لأكثر الفئات احتياجا بما سيعيد ضخ السيولة في البلاد وينعش واقع البنك المركزي ويخفف من المعاناة الاجتماعية.

أ ش أ