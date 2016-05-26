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رونالدو: لاعبو برشلونة يذكرونني حتى عندما يفوزون!

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رونالدو: لاعبو برشلونة يذكرونني حتى عندما يفوزون! رونالدو: لاعبو برشلونة يذكرونني حتى عندما يفوزون!

علق كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد على تقليد جيرار بيكيه مدافع برشلونة له بالقول:"حتى عندما يفوزون بالألقاب يذكرونني!"

وأضاف "من المذهل الحديث عني في السراء أو في الضراء. عامة لا توجد مشاكل بيني وبين بيكيه".

وكان المدافع الدولي الإسباني قد قام بتقليد احتفال رونالدو بالهدف أثناء احتفالات فريقه بالتتويج بالثنائية المحلية.

وانتزع برشلونة الدوري في الجولة الأخيرة قبل الفوز على إشبيلية في نهائي الكأس ليحرز الثنائية المحلية.

وأشار رونالدو إلى أن الفوز بدوري أبطال أوروبا يوم السبت أمام أتليتكو مدريد يعتبر أهم من ثنائية البلاوجرانا إذا قال:"التتويج بالأبطال أكثر بكثير من لقبي الدوري والكأس اللذين حققاها".

وتابع "الفوز بدوري الأبطال أشبه بالحلم الذي يتحول إلى حقيقة، أقول لك هذا من القلب".

ويستعد رونالدو لمواجهة الروخيبلانكوس في نهائي الأبطال بعد خسارة الدوري المحلي لصالح برشلونة والخروج من الكأس بسبب خطأ إداري.

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