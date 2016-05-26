أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مؤتمر صحفى لوفد الدبلوماسية الشعبية لإعلان نتائج مباحثاته بإيطاليا الأحد

Google+ Print
مؤتمر صحفى لوفد الدبلوماسية الشعبية لإعلان نتائج مباحثاته بإيطاليا الأحد مؤتمر صحفى لوفد الدبلوماسية الشعبية لإعلان نتائج مباحثاته بإيطاليا الأحد
يعقد وفد الدبلوماسية الشعبية برئاسة المستشار أحمد الفضالى، مؤتمرا صحفيا يوم الأحد المقبل، لإعلان نتائج الزيارة التى قام بها الوفد لإيطاليا الأسبوع المقبل على خلفية أزمة ريجينى.

وسيتضمن المؤتمر عرض حقائق قضية ريجينى، وموقف إيطاليا و أسرار لقاء بابا الفاتيكان وزيارة فرنسا وإعلان نتائج الزيارة، بحضور قيادات وفد الدبلوماسية المصرية وعدد من الشخصيات الهامة والسفراء ورؤساء الأحزاب.

وكان الوفد المكون من سياسيين وبرلمانيين ودبلوماسيين قد قام بزيارة للعاصمة الإيطالية روما، حيث تم عقد لقاءات متنوعة مع الخارجية الإيطالية وشركة إينى وممثلين عن شركات السياحة الإيطالية لبحث تجاوز الأزمة التى تمر بها البلدان.

شركة إينى تتجنب الحديث عن أزمة ريجينى مع وفد "الدبلوماسية".. وتؤكد: لدينا خطة لتوسيع استثماراتنا ومصر شريك هام منذ عهد عبد الناصر.. نائب رئيس الشركة: حقل ظهر سيقلب موازين الطاقة فى الشرق الأوسط
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365