مؤتمر صحفى لوفد الدبلوماسية الشعبية لإعلان نتائج مباحثاته بإيطاليا الأحد

يعقد وفد الدبلوماسية الشعبية برئاسة المستشار أحمد الفضالى، مؤتمرا صحفيا يوم الأحد المقبل، لإعلان نتائج الزيارة التى قام بها الوفد لإيطاليا الأسبوع المقبل على خلفية أزمة ريجينى.

وسيتضمن المؤتمر عرض حقائق قضية ريجينى، وموقف إيطاليا و أسرار لقاء بابا الفاتيكان وزيارة فرنسا وإعلان نتائج الزيارة، بحضور قيادات وفد الدبلوماسية المصرية وعدد من الشخصيات الهامة والسفراء ورؤساء الأحزاب.

وكان الوفد المكون من سياسيين وبرلمانيين ودبلوماسيين قد قام بزيارة للعاصمة الإيطالية روما، حيث تم عقد لقاءات متنوعة مع الخارجية الإيطالية وشركة إينى وممثلين عن شركات السياحة الإيطالية لبحث تجاوز الأزمة التى تمر بها البلدان.

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