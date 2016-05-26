بالصور: غادة عادل تكشف عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل "الميزان"

عقدت الفنانة غادة عادل مساء أمس مؤتمراً صحافياً للحديث عن مسلسلها "الميزان" المقرّر عرضه في شهر رمضان، حضره أبطال المسلسل صبري فواز وأحمد فهمي والمخرج أحمد خالد موسى.

غادة تحدّثت عن تفاصيل شخصيتها في العمل فقالت إنها تجسّد شخصية محامية تدعى نهى، تواجه الكثير من الأزمات والمشاكل في حياتها العملية لوقوفها بكل قوّتها ضد قضايا الفساد ولإنصافها المظلومين.

وأوضحت أنّها ليست المرة الأولى التي تجسّد فيها شخصية محامية بل سبق وجسّدتها من قبل، موضحة أنّ لا تكرار في هذا العمل إذ ثمّة نماذج عدة لكل مهنة، وأنها ستقدّمها هذه المرّة بشكل جديد.

من ناحيته يجسد الفنان أحمد فهمي شخصية إعلامي يواجه قضايا الفساد من خلال برنامجه ما يعرّضه للعديد من المؤامرات.

أما الفنان صبري فواز فيجسد شخصية صاحب قناة فضائية، مستبد يستخدم سلطاته في القناة لمصالحه الشخصية.

وتدور أحداث المسلسل بشكل عام في إطار تشويقي مثير، داخل كواليس عالم الجريمة والمحاكم والمحاماة، بما يخصها من ألاعيب وخطط وقضايا مختلفة، من خلال حبكة مثيرة مليئة بالمفاجآت.

هذا ويتم إسدال الستار على تصوير العمل بعد خمسة أيام، ليكون جاهزاً للعرض في شهر رمضان، في حين يستمر تصوير معظم المسلسلات في شهر رمضان، ما يعرّض أبطالها للإرهاق.

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