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ريهانا وليوناردو دي كابريو إلى الواجهة من جديد

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الخميس 26-05-2016 15:14

يبدو أن علاقة النجمة العالمية ريهانا Rihanna والممثل الحاصل على جائزة أوسكار ليوناردو دي كابريو Leonardo DiCaprio قد عادت إلى الواجهة من جديد.
فقد تواجدت النجمة، البالغة من العمر 28 عاماً، في حفل في نيويورك وتبعها النجم البالغ من العمر 41 عاماً، بعد 10 دقائق فقط .
ورغم أن العارضة نينا أغدال Nina Agdal، المرجح أن تكون حبيبة ليوناردو قد وصلت إلى الحفل أيضاً، الا أنها غادرت بعد 15 دقيقة من دخولها وبقي ليوناردو وريهانا حتى الثالثة من بعد منتصف الليل .
يذكرأن الكثير من الشائعات تحدثت عن علاقة عاطفية تجمع ريهانا وليوناردو العام الماضي.
 

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