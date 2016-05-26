وفاة والدة جينيفر أنيستون بعد أسبوعين من عفوها عنها

توفيت والدة الممثلة الشهيرة جينيفر أنيستون Jennifer Aniston عن عمر ناهز الـ79 عاما، وذلك بعد أسبوعين فقط من لقائها مع ابنتها، التي عفت عنها بعد 5 أعوام من القطيعة.

وقد أعلنت الممثلة خبر وفاة والدتها Nancy Dow، مطالبة بإعطاء عائلتها بعض الخصوصية، في هذا الوقت الأليم.

وكانت جينيفير قد قالت سابقاَ، في إحدى مقابلاتها، عن علاقتها بوالدتها "أنا وأمي لم نكن مقربتين في أي وقت،هي تعمل عارضة أزياء جميلة ورائعة وليس بها عيب، وأنا لم أكن كذلك أبداً،وكانت تنتقدني دائماً".

وتابعت النجمة البالغة من العمر 47 عاماً :"كانت دائماً متذمرة وغاضبة وكنا نتجادل دائماً، لقد تعبت من هذا كثيراً".

يشار إلى أن علاقة جينيفر ووالدتها بدأت في التوترفي عام 1999 عندما نشرت والدتها كتاب سيرة حياتها ويحتوي على تفاصيل المشاكل الّتي حدثت بينها وبين ابنتها، فاعتبرته أنيستون مسيئا جدا لها، وقد انقطعت علاقتهما نهائياً منذ أكثر من 5 أعوام، حتى أن أنيستون لم تدعو والدتها لحفل زفافها، حتى عفت عنها قبل أسبوعين.

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