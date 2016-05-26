زيارة قصيرة للفنان عبد الفتاح الجريني للمغرب

يتواجد حاليا النجم المغربي عبد الفتاح الجريني بالمغرب في زيارة قصيرة يلتقي فيها بعائلته وجمهوره والإعلام المغربي بعد عامين قضاهما بعيدا عن وطنه .

وعرفت زيارة الجريني للمغرب جولة بالعديد من المنابر الإعلامية سواء المرئية أو المسموعة أو المكتوبة ، لمس من خلالها وعن قرب النجاح الكاسح والجماهيرية التي تحظى بها أغنية جابرا فان ومدى عشق الجمهور المغربي لها.

وفور وصول عبد الفتاح الجريني للمغرب تم استضافته من طرف ''إذاعة شذى اف ام'' عبر برنامجها الشهير "Le 15/17"رفقة الإعلامية شهرزاد عكرود ، ليتواصل لقاءه الإعلامي عبر تواجده ببلاطو أخبار القناة الثانية المغربية ليكون ضيف فوق العادة بنشرة الإخبار الزوالية التي تحظى بنسب مشاهدة ضخمة ، ويستمر هذا التواصل الإعلامي بلقاء الجريني بإذاعة ''هيت راديو '' وبرنامج مورنينغ دو مومو '' مع المنشط محمد بوصفيحة .

هذا تتواصل لقاءات النجم المغربي الإعلامية خلال الأيام القليلة القادمة عبر مجموعة من الحوارات أبرزها بمجلة سيدتي ،وراديو أصوات رفقة المنشط الإذاعي رشيد الإدريسي ، فضلا عن تصوير لبرنامج "الضيف ضيف "الذي يعرض على قناة الحياة حيث استضاف المغنية المصرية بوسي في المغرب.

وعبر الجريني عن مدى سعادته بلقاء الصحافة المغربية التي اشتاق للتواصل معها والتي كانت ومازالت الداعم له في جميع محطات مساره الفني .