أديل توقع عقداً مع شركة "سوني" بـ130$ مليون دولار

وقعت النجمة العالمية أديل Adele عقداً مع مجموعة "سوني ميوزك" بقيمة 130 مليون دولار، وهو بذلك العقد الأكبر بين الصفقات في هذا المجال.

وجاء هذا العرض بعد انتهاء عقد النجمة البالغة من العمر 28 عاماً مع مجموعة الإنتاج الموسيقي المستقلة "اكس ال ريكوردينغز" بعد ألبوم "25" الذي صدر قبل عام.

وشمل الاتفاق الجديد، الذي لا يزال قيد الإنجاز في فرع كولومبيا في الولايات المتحدة، عدة ألبومات.

يشار إلى أن النجمة أديل حققت عدة أرقام قياسية مؤخراَ، من بينها مشاهدة أغنيتها hello على موقع "يوتيوب" الذي تخطى عتبة المليار مرّة خلال 88 يومًا فقط.

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