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حقوقي: أكثر من 3 ملايين نازح في العراق بسبب «داعش» والأعداد مرشحة للزيادة

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حقوقي: أكثر من 3 ملايين نازح في العراق بسبب «داعش» والأعداد مرشحة للزيادة حقوقي: أكثر من 3 ملايين نازح في العراق بسبب «داعش» والأعداد مرشحة للزيادة

ارتفاع أعداد النازحين في العراق لـ 3 مليون شخص – أرشيفية

 

قال الناشط الحقوقي العراقي، زياد العجيلي، إن هناك أكثر من 3 ملايين نازح على مستوى دولة العراق، وذلك بسبب المناطق التي احتلتها مجموعة “داعش” الإرهابية.

وأضاف “العجيلي” خلال لقائه على قناة “الغد” ، مع الإعلامي ياسر رشدي، أنه: ‘‘ليس من السهل أن تقوم السلطة العراقية، والمنظمات الدولية بتقديم المساعدات الكافية، من غذاء، ومخيمات، وأدوية لهؤلاء النازحين’’.

وأوضح “العجيلي” أنه: ‘‘لن تستطيع أي دولة بمفردها استيعاب هؤلاء الأعداد الكبيرة، لأن أعداد النازحين تعادل ما يُقارب الدولة أوالدولتين في المنطقة العربية”، متوقعًا زيادة أعداد النازحين خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن حجم الكارثة كبير لـ “الغاية”، لذلك هذه المشكلة تحتاج إلى تكاتف دولي، بجانب ما تقوم به المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.

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