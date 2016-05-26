بالصور.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة القاهرة

1_ منة الله عمر محمد عباس _ حاصلة على 300 درجة
2_ منة الله وسيم مختار السيد الوصيف _ حاصلة على 300 درجة "أول مكرر"
3_سارة محمد زهران عبد الله عفيفى _ حاصلة على 300 درجة "أول مكرر"
4_جنة محمد عبد الواحد بحيرى _ حاصلة على 300 درجة "أول مكرر"
5_هاجر جمالى فتحى عبد المقصود _حاصلة على 300 درجة "أول مكرر"
6_منة الله عبد الله محسن رشاد الدين _حاصلة على 300 درجة "أول مكرر"
7_مصطفى محمد عوض عويس محمد _حاصل على 300 درجة "أول مكرر"
8_كاريمان ياسر محمد عاشور عبد السلام_حاصلة على 300 درجة "أول مكرر"
9_مريم محمد عبد الله عبد المطلب _حاصلة على 300 درجة "أول مكرر"
10_ ندى أمين عبد الستار على_حاصلة على 300 درجة "أول مكرر"
11_ميرنا محمد فهمى أحمد ويوسف_ حاصلة على 300 درجة "أول مكرر"
12_إسراء هشام ثروت محمود_حاصلة على 300 درجة "أول مكرر"
13_ مارك عماد قسطندى ميخائيل_ حاصل على 300 درجة "أول مكرر"
14_ منار غنيم مرعى إبراهيم_ حاصل على 300 درجة "أول مكرر"
15_ رحمة عبد العزيز محمد_ حاصلة على 300 درجة "أول مكرر"
أما أوائل المكفوفين بالشهادة الإعدادية فجاءوا على النحو التالى:
1_منار خير حسين خليل _ حاصلة على 289.5 "الأول مكفوفين"
2_خلود ماهر حسين عبد الغنى _ حاصلة على 281 "الثانى"
3_محمود إسماعيل حلمى إسماعيل _ حاصل على 275.5 "الثالث"
أما أوائل الصم وضعاف السمع فكان ترتيبهم كالتالى:
1_عمر مجدى إمام سيد _ حاصل على 359 "الأول"
2_مريم إبراهيم عدلى جرجس _ حاصلة على 349.5 "الثانى"
3_سهيلة كرم حنفى حسن_ حاصلة على 349 "الثالث"
>القائم بأعمال محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75%