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بالصور.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة القاهرة

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بالصور.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة القاهرة بالصور.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة القاهرة
حصل "اليوم السابع" على أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالإدارات التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، ودرجاتهم، وضمت قائمة الأوائل 15 أول مكرر على مستوى المديريات، بالإضافة إلى 3 أوائل من المكفوفين، و3 آخرين من الصم وضعاف السمع، وجاء ترتيبهم على النحو التالى:

1_ منة الله عمر محمد عباس _ حاصلة على 300 درجة

2_ منة الله وسيم مختار السيد الوصيف _ حاصلة على 300 درجة "أول مكرر"

3_سارة محمد زهران عبد الله عفيفى _ حاصلة على 300 درجة "أول مكرر"

4_جنة محمد عبد الواحد بحيرى _ حاصلة على 300 درجة "أول مكرر"

5_هاجر جمالى فتحى عبد المقصود _حاصلة على 300 درجة "أول مكرر"

6_منة الله عبد الله محسن رشاد الدين _حاصلة على 300 درجة "أول مكرر"

7_مصطفى محمد عوض عويس محمد _حاصل على 300 درجة "أول مكرر"

8_كاريمان ياسر محمد عاشور عبد السلام_حاصلة على 300 درجة "أول مكرر"

9_مريم محمد عبد الله عبد المطلب _حاصلة على 300 درجة "أول مكرر"

10_ ندى أمين عبد الستار على_حاصلة على 300 درجة "أول مكرر"

11_ميرنا محمد فهمى أحمد ويوسف_ حاصلة على 300 درجة "أول مكرر"

12_إسراء هشام ثروت محمود_حاصلة على 300 درجة "أول مكرر"

13_ مارك عماد قسطندى ميخائيل_ حاصل على 300 درجة "أول مكرر"

14_ منار غنيم مرعى إبراهيم_ حاصل على 300 درجة "أول مكرر"

15_ رحمة عبد العزيز محمد_ حاصلة على 300 درجة "أول مكرر"

أما أوائل المكفوفين بالشهادة الإعدادية فجاءوا على النحو التالى:

1_منار خير حسين خليل _ حاصلة على 289.5 "الأول مكفوفين"

2_خلود ماهر حسين عبد الغنى _ حاصلة على 281 "الثانى"

3_محمود إسماعيل حلمى إسماعيل _ حاصل على 275.5 "الثالث"

أما أوائل الصم وضعاف السمع فكان ترتيبهم كالتالى:

1_عمر مجدى إمام سيد _ حاصل على 359 "الأول"

2_مريم إبراهيم عدلى جرجس _ حاصلة على 349.5 "الثانى"

3_سهيلة كرم حنفى حسن_ حاصلة على 349 "الثالث"

أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة (1)

أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة (2)

أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة (3)

أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة (4)


>القائم بأعمال محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75%

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