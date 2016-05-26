اتحاد كرة القدم يعلن جدول مباريات الأسبوع الـ 31 للدوري الممتاز

أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم، على موقعه الالكتروني اليوم، جدول مباريات الأسبوع الـ 31 للدوري الممتاز.

وفيما يلى المباريات:

(الأربعاء 8 يونيو)

> وادي دجلة × المقاولون باستاد الدفاع الجوي الساعة العاشرة مساء

> سموحة × الاسماعيلي باستاد الاسكندرية الساعة العاشرة مساء

> بتروجت × حرس الحدود باستاد السويس الجديد الساعة العاشرة مساء

(الخميس 9 يونيو)

> الأهلي × الداخلية باستاد برج العرب الساعة العاشرة مساء

> أسوان × الانتاج الحربي باستاد أسوان الساعة العاشرة مساء

> المصري × الاتحاد السكندري باستاد الاسماعيلية الساعة العاشرة مساء

> إنبي × طلائع الجيش باستاد بتروسبورت الساعة العاشرة مساء

> مصر المقاصة × غزل المحلة باستاد الفيوم الساعة العاشرة مساء

(السبت 11 يونيو)

> اتحاد الشرطة × الزمالك باستاد المقاولون الساعة العاشرة مساء

> وحددت لجنة المسابقات موعد مباراة الأهلي والمصري المؤجلة من الأسبوع الـ 24 لتقام يوم الاثنين 13 يونيو باستاد برج العرب في الساعة العاشرة مساء.

أ ش أ