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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا إلى مغبر أحيانا وغائما جزئيا على بعض المناطق وتظهر بعض السحب شرقا بعد الظهر وتخف الرياح الشمالية الغربية تدريجيا وتكون نشطة إلى معتدلة السرعة نهارا وخفيفة ليلا وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب او الضباب الخفيف.

حركة الرياح : شمالية غربية / 15 - 30 كم/ساعة بوجه عام  خلال االنهار تصل 40 كم / ساعة على البحر أحيانا  تصبح متغيرة - جنوبية غربية / 12 - 22 كم/ساعة خلال الليل وصباح الغد.

البحر .. مضطرب مضطرب يصبح متوسط الموج خلال الليل وصباح الغد .. بارتفاع من قدمين الى ثلاثة واربعة أقدام قرب الساحل من خمسة الى سبعة وثمانية أقدام بالعمق يقل الى اثنين واربعة اقدم مع صباح الغد .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الخامسة و26 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة العاشرة و 29 صباحا وفي تمام الساعة التاسعة و 48 دقيقة مساء  .


>                             درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    37       25              85       30 .
> دبي                        36      26              85       35 .
> الشارقة                   37      25              85       30.
> عجمان                    38      26              90       30.
> أم القيوين                37       26             85        30 .
> رأس الخيمة             39       24             85        25 .
> الفجيرة                   40       30             50       20.
> العين                     40       28              85       25 .
> ليوا                       38      25               90       25 .
> الرويس                  37      26               80       35 .
> السلع                    38       25               85       35.
> دلما                      37      28               80       40 .
> طنب الصغرى          35      27               85       35 .
> طنب الكبرى            35      27               85       35 .
> أبوموسى               34       27               85       35.
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