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شرطة دبي تنقذ شخصين انحشرا في مصعد

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شرطة دبي تنقذ شخصين انحشرا في مصعد شرطة دبي تنقذ شخصين انحشرا في مصعد

نجحت فرقة المهمات الصعبة في شرطة دبي في إنقاذ شخصين انحشرا في مصعد تابع لاحد الأبراج في شارع السعادة.

وأكد اللواء طيار أنس المطروشي مدير الادارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، أن إدارة مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي تلقت بلاغاً ظهر اليوم الخميس عن وجود عدد من الأشخاص محشورين في مصعد احد الأبراج وعلى الفور تحركت فرقة المهمات الصعبة بقيادة المقدم احمد عتيق بورقيبة نائب مدير إدارة البحث والإنقاذ الى موقع البلاغ ووصلت خلال 12  دقيقة تم معاينة الموقع فقد تبين توقف المصعد في الدور 15 بداخله امرأة من الجنسية العربية وشخص من الجنسية الآسيوية وعلى وجه السرعة قام عناصر الفرقة بفتح باب المصعد باستخدام المعدات الهيدروليكية من قبل الإنقاذ البرّي وإخراجهما واسعافهما وكانت إصابتهما بسيطة وحضر موقع البلاغ الى جانب فرقة المهمات الصعبة في شرطة دبي ، الدفاع المدني والاسعاف.

من جهته أوضح المقدم بورقيبة إلى ضرورة الابتعاد عن الخوف والارتباك عند الانحشار بالمصاعد وحين تتوقف عن الحركة، خصوصاً أن بعض الأشخاص يعانون من الخوف الشديد في الأماكن المغلقة.

وطالب أفراد الجمهور بالتزام الهدوء وضبط النفس في مثل هذه الحالات، واستخدام جرس الإنذار مباشرة، لتنبيه القاطنين والسكان وأفراد الأمن في المبنى، مع ضرب الباب في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

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