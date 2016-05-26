محافظ الشرقية يؤكد الانتهاء من تنفيذ الطريق الدائرى الإقليمى 31 ديسمبر

تفقد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، مشروع الطريق الدائرى الإقليمى "بلبيس – بنها"، بطول 27 كم فى الاتجاهين، والمنفذ ضمن المشروع القومى للتنمية الشاملة شبكة الطرق الجديدة بطول 40 ألف كيلو متر.

وشدد المحافظ على الشركات المنفذة بالالتزام بالجدول الزمنى والتوقيتات المحددة للانتهاء من الأعمال والمقرر لها يوم 31/12/2016، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة إنجاز المشروعات المفتوحة ليشعر المواطن بما تقدمه الدولة من خدمات وإنجازات على أرض الواقع، الأمر الذى ينعكس على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأضاف المحافظ، أن المشروع منفذ من قبل 3 شركات، مؤكداً أنه تم إزالة كافة المعوقات أمام تنفيذ المشروع وتم تيسير الأعمال للشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من أعمال التنفيذ، موضحاً أن شبكة الطرق الجديدة تمثل عصب التنمية والبناء وتربط كافة المحافظات داخل الجمهورية وتساهم فى الحد من الزحام وتخفيف العبء على المدن وخلق سيولة مرورية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من صرف التعويضات لأصحاب الأراضى المنزوع ملكيتها لصالح الطريق.

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