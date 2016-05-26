محافظ الاسماعيلية يتفقد مشروعان استثماريان بالمنطقة الصناعية

أجرى اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية جولة ميدانية بمقر المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، والتي تم خلالها زيارة وتفقد مشروعين استثماريين تصل جملة تكلفتهما الاستثمارية ما يزيد عن 190 مليون جنيه.

وتشمل الجولة مشروع خاص بتكنولوجيا الطاقة وإنتاج مولدات الكهرباء الحديثة وضوابط الهواء ومقام على مساحة إجمالية تصل إلى نحو ستة آلاف مترا مربعا، ويعمل به عدد 80 عامل وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 120 مليون جنيه وينتج نحو 1600 وحدة توليد كهرباء سنويا ويصدر للخارج.

ورافق المحافظ فى جولته الأمير أبو زيد رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية، وأمان الله محمد عبد الله رئيس مجلس إدارة المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، ومجدى عبد اللطيف شاهين مدير عام المنطقة، ومحمد حسن مدير عام مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، وأيمن فؤاد سكرتير المنطقة وعدد من القيادات التنفيذية.

وشملت الجولة زيارة وتفقد مصنعا لإنتاج وتصنيع الأدوات الكهربائية ومعدات الإنارة والكشافات ولمبات الليد الحديثة، والمقام على مساحة 25 ألف مترا مربعا وتبلغ جملة استثماراته ما يزيد عن 70 مليون جنيها ويوفر 200 فرصة عمل لأبناء الاسماعيلية.

وافتتح المحافظ ومرافقوه خلال الجولة ميدان مدخل المنطقة الصناعية الذى تم تطويره ورفع كفاءته بالجهود الذاتية.

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