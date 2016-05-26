مطالبة بالحفاظ على عيون ينبع النخل

ناقش المجلس المحلي بمحافظة ينبع في اجتماعه الرابع، أمس، موضوع عيون ينبع النخل من أجل المحافظة عليها والعناية بها، برئاسة محافظ ينبع م. مساعد السليم، وبحضور أعضاء المجلس من المسؤولين والأهالي ورؤساء مراكز ينبع النخل ومواطنين اثنين.

واستعرض أمين المجلس زياد الغامدي جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة العديد من المواضيع من بينها الخيوف (عيون ينبع النخل)، حيث تحدث عضو المجلس عبدالرحيم الزلباني عن أهمية المحافظة على هذه العيون وبذل الجهود من أجل تنظيفها وإصلاحها، خاصة بعد عودة الحياة مجدداً لبعضها بعد انقطاع زاد على ثلاثة عقود، عقب الأمطار التي هطلت هذا العام على المنطقة، مطالباً الجهات ذات العلاقة الاهتمام بهذا الجانب حتى تعود تلك العيون إلى ما كانت عليه في الزمن الماضي الجميل.

وقال الزلباني إن عودة بعضها للجريان أعادت آمال الكثيرين وخصوصاً المزارعين المتأملين في عودة هذه العيون لتحقيق منتوج زراعي جيد.

عقب ذلك استمع المجلس لاثنين من المواطنين هما عبدالرحمن الحبيشي وسالم البلوي، حيث قدموا للمجلس بعض المقترحات والمبادرات والمطالب المتعلقة بالخدمات منها الصحية والاجتماعية والبلدية والمرورية.

وأعد المجلس محضراً لما تضمنه الاجتماع من مناقشات وتوصيات لرفعه لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة.

م. مساعد السليم مترئساً الاجتماع