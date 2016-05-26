أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

القوات العراقية تحرر قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار من قبضة “داعش”

Google+ Print
القوات العراقية تحرر قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار من قبضة “داعش” القوات العراقية تحرر قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار من قبضة “داعش”

عناصر من الجيش العراقي – أرشيفية

تمكنت القوات العراقية المشتركة، اليوم الخميس، من استكمال السيطرة على قضاء الكرمة شمال شرقي مدينة الفلوجة شرقي محافظة الأنبار وتحريره من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي، بمشاركة قوات قيادة “عمليات بغداد” والشرطة الاتحادية بدعم من الحشد الشعبي وإسناد من طيران الجيش والتحالف الدولي خلال هجوم شنته من ثلاثة محاور.

وقال قائد “عمليات بغداد” الفريق عبد الأمير كامل الشمري: “نزف بشرى تحرير الكرمة للشعب العراقي والقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي بهذا الانتصار الكبير”، متعهدا بالمضي قدما من أجل تحقيق الانتصار الكامل في عملية تحرير الفلوجة من سيطرة داعش.

وأسفرت العمليات العسكرية في محور شمال الكرمة ومحور البوشجل واللهيب ومحور جسر التفاحة خلال الساعات الـ24 الماضية عن مقتل 76 إرهابيا وجرح 24 آخرين، وتدمير ثلاث سيارات مفخخة ومنصة إطلاق صواريخ ورشاشة أحادية، ومعالجة 523 عبوة ناسفة، وتدمير ورشة تفخيخ، ومعالجة 53 منزلا مفخخا و18 موقعا قتاليا للإرهابيين، وتطهير طريق بطول 24 كيلومترا، إضافة إلى تدمير 11 سيارة ودراجة نارية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا