القوات العراقية تحرر قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار من قبضة “داعش”

تمكنت القوات العراقية المشتركة، اليوم الخميس، من استكمال السيطرة على قضاء الكرمة شمال شرقي مدينة الفلوجة شرقي محافظة الأنبار وتحريره من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي، بمشاركة قوات قيادة “عمليات بغداد” والشرطة الاتحادية بدعم من الحشد الشعبي وإسناد من طيران الجيش والتحالف الدولي خلال هجوم شنته من ثلاثة محاور.

وقال قائد “عمليات بغداد” الفريق عبد الأمير كامل الشمري: “نزف بشرى تحرير الكرمة للشعب العراقي والقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي بهذا الانتصار الكبير”، متعهدا بالمضي قدما من أجل تحقيق الانتصار الكامل في عملية تحرير الفلوجة من سيطرة داعش.

وأسفرت العمليات العسكرية في محور شمال الكرمة ومحور البوشجل واللهيب ومحور جسر التفاحة خلال الساعات الـ24 الماضية عن مقتل 76 إرهابيا وجرح 24 آخرين، وتدمير ثلاث سيارات مفخخة ومنصة إطلاق صواريخ ورشاشة أحادية، ومعالجة 523 عبوة ناسفة، وتدمير ورشة تفخيخ، ومعالجة 53 منزلا مفخخا و18 موقعا قتاليا للإرهابيين، وتطهير طريق بطول 24 كيلومترا، إضافة إلى تدمير 11 سيارة ودراجة نارية.