مؤتمر كوبر: الجميع يعلم من صاحب القرار الأخير في المنتخب

قال هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر إن الجميع يعلم من هو صاحب القرار الأخير في الجهاز الفني للفراعنة.

أزمة كبيرة يعاني منها المنتخب في ظل خلاف بين قائد الأهلي حسام غالي ومدرب المنتخب أسامة نبيه.

وقال كوبر في المؤتمر الصحفي قبل مباراة تنزانيا في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017: "هل تريدون أن يخرج رجل في سني ونضجي ليؤكد أنه المسؤول عن المنتخب؟ الجميع يعلم من هو صاحب القرار الأخير".

وأضاف "هل تريدون أن تفهموا أني لا أستطيع اتخاذ القرارات؟ حاولنا أن نكون عادلين مع الكل، هناك لاعبون يرون استبعادهم أو جلوسهم على الدكة كسوء معاملة.. لكن الأمر ليس كذلك".

وأكمل: "لا أقدر أن أشرك كل اللاعبين، إذا اعتبر كل لاعب الاستبعاد سوء معاملة سأكون مدينا باعتذارات لأناس كثيرين".

وأتم "منذ أن وصلت إلى مصر وأنا أفخر بتولي تدريب المنتخب، كل جهازي يقدم أفضل ما لديه، نحاول أن نكون محترمين مع كل الناس ليحترمنا كل الناس".