الشرطة الإسبانية تصادر 74 من أنياب الفيلة

صادرت الشرطة الإسبانية 74 من أنياب الفيلة التي تستخدم في صناعة التحف العاجية وتصل قيمتها إلى نحو 200 الف يورو.

وذكر بيان للشرطة نقلته قناة (إيه بي سي) الإخبارية اليوم الخميس أن الكشف عن هذه الشحنة جاء بعد تحذير مسؤلي اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالإنقراض حول تقديم طلب للإحتيال لدخول الشحنة إلى البلاد.

وكشفت التحقيقات أن أحد الإسبان حصل على تصريح باصطياد فيل واحد فقط، وذلك عام 1970 من السلطات في موزمبيق وليس 37 فيلا كما هو الحال ويسعى لإستخدامه لتمرير الشحنة الأن.

وتزن الحمولة 750 كجم، وتم العثور عليها في منزل بمدينة “كولمينار دي أوريا” على حدود العاصمة مدريد.