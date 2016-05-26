سفير مصر ببرلين: نستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية

أكد السفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر بألمانيا، اليوم الخميس، أن المنتدى الاقتصادي العربي الألماني يهدف إلى جذب الاستثمارات الألمانية إلى مصر بما يتناسب مع حجم الاقتصاد الألماني، باعتبار ألمانيا أكبر قوة اقتصادية في أوروبا ورابع أكبر قوة اقتصادية على مستوى العالم، وذلك يتناسب مع الإمكانيات الضخمة الموجودة في مصر كأرض خصبة للاستثمارات.

وذلك خلال المنتدى الاقتصادي العربي الألماني، الذي استضافته السفارة المصرية ببرلين أمس الأربعاء، وشارك فيه من الجانب المصري إيفا صديق مديرة التسويق الاستثماري والأسواق الحرة بوزارة الاستثمار، ومحمد يوسف مدير إدارة التسهيلات الاستثمارية بالوزارة.

وقال السفير عبد العاطي، على هامش المنتدى إن المنتدي يهدف أيضًا إلى الترويج لفرص الأعمال والاستثمار في مصر، حيث تم دعوة مسؤولين من وزارة الاستثمار المصرية، وقاموا بشرح موسع لقانون الاستثمار الموحد والمشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها والفرص المتاحة للشركات الألمانية للاستثمار في مصر.

وأضاف السفير أن كريستيان أولا، عضو أحد الشركات للاستشارات القانونية الكبرى والمتواجدة في مصر قدم للحضور شرحًا لإطار القانون الذي يحمي المستثمرين والاستثمارات الأجنبية في مصر، ومختلف الضمانات الموجودة في مصر واتفاقية منع الإزدواج الضريبي واتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين الموقعة منذ عام 2009.

وصرحت إيفا صديق، مدير التسويق الاستثماري والأسواق الحرة بوزارة الاستثمار، بأن تواجدها فى ألمانيا على رأس وفد من وزارة سوف يتخلله لقاءات مع رجال أعمال بهدف إطلاعهم على التطورات الجارية فى مصر والإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية، مشيدة بالعلاقات المصرية الألمانية.

وقالت الدكتورة كورينا فرانك فولر، رئيسة وكالة الطاقة والتنمية: ‘‘منطقة شمال أفريقيا، وبالطبع مصر، شريك مهم.. ونحن ندعم مصر ولدينا مستثمرين ورؤساء شركات ألمان يودون الاستثمار فى مصر ندعمهم ونشجعهم على ذلك من خلال تسهيل الضمانات والتأمينات من جانبنا”.

أ ش أ