إلغاء حبس الراقصة صافيناز وتغريمها 5 آلاف جنية

مراسل«ONA»:

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار هيثم الصغير، وبحضور محمود نجيب وكيل النيابة، وسكرتارية ناصر عبد الرازق، بإلغاء حكم حبس الراقصة صافيناز وتغريمها 5 آلاف جنيه.

ودفعت محامية صافيناز خلال الجلسة الماضية، بخلو الأوراق من ثمة دليل يثبت قيام المتهمة بالواقعة، كما دفعت بانتفاء أركان الجريمة المنسوبة إلى موكلتها بركنيها المادى والمعنوى، وأنه لم يثبت عليها إقامتها للحفل الذى زعمه ضابط الواقعة، ولم يتم تصويره أو تسجيله أو نسخه أو إذاعته أو طرحه للتداول أو عرضه، وهى الأفعال المادية التى اشترطتها نصوص المواد التى قدمتها النيابة لعقاب المتهمة بها، موضحة أن الراقصة لديها أوراق وتراخيص رسمية.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد قضت بحبس صافيناز 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمها 10 آلاف جنيه، لاتهامها بالرقص بدون ترخيص بأحد الفنادق.

وكان المستشار شريف عبد المنعم، مدير نيابة القاهرة الجديدة، بإشراف وليد السعيد رئيس النيابة، أحال الراقصة صافيناز للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح بتهمة الرقص بدون ترخيص، وحررت المصنفات الفنية محضرًا للراقصة، بسبب أدائها فقرة استعراضية بأحد الفنادق الشهيرة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة دون وجود ترخيص لها بالرقص، وإحالة المحضر للمستشار شريف عبد المنعم الذى أمر بإحالتها للمحاكمة.