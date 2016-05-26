أخبار العراق..القوات العراقية تحرر قضاء "الكرمة" بالأنبار من قبضة داعش

تمكنت القوات العراقية المشتركة من استكمال السيطرة على قضاء "الكرمة" شمال شرقى الفلوجة شرقى الأنبار وتحريره من قبضة تنظيم (داعش)، بمشاركة قوات قيادة "عمليات بغداد" والشرطة الاتحادية بدعم من الحشد الشعبى وإسناد من طيران الجيش والتحالف الدولى خلال هجوم شنته من ثلاثة محاور.

وقال قائد "عمليات بغداد" الفريق عبد الأمير كامل الشمرى نزف بشرى تحرير الكرمة للشعب العراقى والقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادى بهذا الانتصار الكبير، متعهدا بالمضى قدماً من أجل تحقيق الانتصار الكامل فى عملية تحرير "الفلوجة" من سيطرة داعش.

وأسفرت العمليات العسكرية فى محور شمال الكرمة ومحور"البوشجل" واللهيب ومحور جسر التفاحة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عن مقتل 76 إرهابياً وجرح 24 آخرين، وتدمير ثلاث سيارات مفخخة، ومنصة إطلاق صواريخ ورشاشة أحادية، ومعالجة 523 عبوة ناسفة، وتدمير ورشة تفخيخ ومعالجة 53 منزلا مفخخا، و18 موقعا قتاليا للارهابيين وتطهير طريق بطول 24 كم، إضافة إلى تدمير 11 سيارة ودراجة نارية.

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