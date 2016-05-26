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أخبار العراق..أمريكا وحلفاؤها يستهدفون تنظيم داعش فى الفلوجة والموصل

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أخبار العراق..أمريكا وحلفاؤها يستهدفون تنظيم داعش فى الفلوجة والموصل أخبار العراق..أمريكا وحلفاؤها يستهدفون تنظيم داعش فى الفلوجة والموصل
قالت الولايات المتحدة وحلفاؤها إنهم استهدفوا تنظيم داعش، أمس الأربعاء، بأكثر من 20 ضربة جوية فى العراق، بما فى ذلك 4 غارات بالقرب من الفلوجة، التى تشن فيها القوات العراقية حملة عسكرية لاستعادة المدينة من أيدى التنظيم المتشدد.

وقال التحالف الذى يقود العمليات فى بيان أصدره اليوم الخميس إن الضربات على المدينة الواقعة غربى بغداد استهدفت ثلاث وحدات تكتيكية لتنظيم داعش ونفقين يستخدمهم التنظيم وأربع مركبات وقطعة مدفعية ومخزن أسلحة وثلاثة مواقع قتالية.

وقالت قوة العمليات المشتركة إن الضربات الأخرى شملت خمسا بالقرب من الموصل وهى مدينة أخرى تحاول القوات العراقية بدعم من قوات التحالف استعادة السيطرة عليها فى شمال البلاد واستهدفت الضربات مواقع قرب بلدات الحبانية وحديثة وهيت والقيارة وسنجار وسلطان عبد الله وتلعفر.

وأضاف البيان أن التحالف استهدف مواقع للتنظيم فى سوريا بخمس ضربات بقيادة الولايات المتحدة قرب أربع مدن قصف خلالها خمس وحدات قتالية للدولة الإسلامية بين أهداف أخرى.

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مصر 365