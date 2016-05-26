النيابة تأمر بإجراء تحليل "DNA" لجثة مجهولة عثر عليها فى الطالبية

أمر المستشار شريف صديق مدير نيابة حوادث جنوب الجيزة، بتشريح جثة مجهولة عثر عليها بشارع أرض البحر بالطالبية، كما أمر بإجراء تحليل "DNA" بمعرفة الطب الشرعى، لكشف هوية صاحب الجثة.

وكشفت التحقيقات أن أحد الأشخاص عثر على هيكل عظمى آدمى بجانب كومة قمامة بشارع أرض البحر بالطالبية، وعلى الفور تم إبلاغ قسم شرطة الطالبية بالواقعة.

وكشفت معاينة النيابة لموقع العثور على الجثة، أن المنطقة موحشة وغير مأهولة، وأن الجثة فى حالة تحلل كامل بحيث لم يبقى إلا الهيكل العظمى، وأنها ألقيت بجانب كومة كبيرة من القمامة وبقايا هدم.

وأمرت النيابة بإرسال عينة أخرى من الجثة لرجال الأدلة الجنائية لمضاهتها بقاعدة بيانات "DNA" لمحاولة الوصول لهوية المجنى عليه، وطلبت المبلغ عن الجثة لسماع إفادته حول الحادث، وتحريات المباحث حول الواقعة.

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