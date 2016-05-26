مجلس الوزراء يستعرض قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد على أن يتم استكمال المناقشات خلال الأسبوعين القادمين تمهيداً لاستصداره.

من ناحية أخرى وفي إطار حرص الدولة على تنفيذ خطط التنمية المختلفة في كافة القطاعات بجميع محافظات الجمهورية، وخاصة محافظات الصعيد، فقد وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 335.38 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة المدامود- محافظة الأقصر، لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة منطقة سكنية تجارية خدمية، مع الأخذ في الاعتبار الموافقات البيئية اللازمة لذلك.

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