الوزراء: 700 ألف طن منتجات بترولية بتمويل سعودي.. وخمسة محطات تحلية مياه بتمويل كويتي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على التعاقد مع شركة أرامكو السعودية لتوريد 700 ألف طن من المنتجات البترولية بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية بشروط تجارية ميسرة.

كما وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات توقيع اتفاقية تمويل ميسر مع الصندوق الكويتي للتنمية بغرض تمويل مشروع إنشاء خمسة محطات تحلية مياه في محافظة جنوب سيناء ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة 29 مليون دينار كويتي، بهدف تحسين مستوى المعيشة للسكان في المحافظة من خلال تلبية الطلب على مياه الشرب بإنشاء مصادر لتوفير كميات كافية ودائمة من المياه المحلاة من مياه البحر وتوصيلها للمستهلكين في المحافظة، ويتضمن المشروع إنشاء خمسة محطات لتحلية البحر واحدة بقدرة 20 ألف متر مكعب يومياً بمدينة الطور وأربعة بقدرة 10 آلاف متر مكعب يومياً في مدن رأس سدر وأبو زنيمة ودهب ونويبع، كما يشمل المشروع أعمال إيصال التيار الكهربائي للمحطات وأعمال توصيل المياه المحلاة من المحطات للخزانات الواقعة في المدن المذكورة بطول يبلغ حوالي 42 كيلو متراً، كما يشمل المشروع أعمال مد خطوط نقل مياه من المدن للتجمعات السكانية القريبة منها وذلك بإجمالي طول يبلغ حوالي 183 كيلو متراً، مع إنشاء 8 محطات رفع وأعمال مد شبكة توزيع المياه داخل التجمعات السكانية.

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