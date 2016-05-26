المبعوث الأممى باليمن: نسعى للإفراج عن المعتقلين قبل شهر رمضان

شدد إسماعيل ولد الشيخ، المبعوث الدولى إلى اليمن، على ضرورة التوصل إلى خطوة ملموسة فى ملف المعتقلين قبل شهر رمضان، مشيراً إلى أن وفداً من الصليب الأحمر التقى عددا من الأطراف لبحث الإفراج عنهم قبل الشهر الكريم.

وقال ولد الشيخ، فى مؤتمر صحفى عقده بالكويت، اليوم الخميس، "لن نخذل اليمنيين، وسنواصل الجهود للتوصل إلى حل للأزمة، من خلال المبادرة الخليجية، مؤكدا أن مخرجات الحوار الوطنى هى المرجعيات الأساسية، ونأمل فى حل الأزمة بأسرع وقت".

وأضاف المبعوث الدولى إلى اليمن، "نحن بحاجة لالتزام جميع الأطراف، موضحا أن رؤساء الوفود شددوا على التزامهم الراسخ بالمفاوضات، وستستمر لجنة التهدئة بالعمل بوتيرة جدية، مؤكداً أن الدعم الدولى للمشاورات لم يخف، وأن الاتفاق 5% من الحل أما التنفيذ فيشكل 95%.

وأشار ولد الشيخ إلى أن الرئيس هادى أكد عمل حكومته لدعم مسيرة التسوية، مضيفاً، "اقترحت على الأطراف تشكيل لجنة اقتصادية، ولم نحدد سقفا زمنيا للمشاورات".

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