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مهاجم مانشستر يونايتد يفوز بجائزة هدف الموسم في الدوري الإنجليزي

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مهاجم مانشستر يونايتد يفوز بجائزة هدف الموسم في الدوري الإنجليزي مهاجم مانشستر يونايتد يفوز بجائزة هدف الموسم في الدوري الإنجليزي

فاز هدف الفرنسي أنطوني مارسيال في ستوك سيتي بجائزة هدف العام في الدوري الإنجليزي لموسم 2015-2016.

وتفوق هدف مارسيال في سباق الجائزة على هدف كريستيان بنتيكي لاعب ليفربول في شباك مانشستر يونايتد، وعلى هدف إدين أزار لاعب تشيلسي في شباك توتنام والذي أنهى أحلامه بالتتويج باللقب.

وجاء هدف المهاجم الفرنسي الشاب من عمل جماعي وهجمة شارك فيها العديد من لاعبي الفريق بدأت من الدفاع ووصلت لخوان ماتا ثم واين روني الذي مررها لمارسيال الذي سدد الكرة بطريقة رائعة في شباك الحارس الإنجليزي جاك باتلاند.

وانضم المهاجم البالغ من العمر 19 عاما ليونايتد في الصيف قادما من موناكو في صفقة قدرت قيمتها بـ36 مليون جنيه استرليني، وسجل 17 هدفا ليتصدر قائمة هدافي الشياطين الحمر، ويستعد لقيادة هجوم فرنسا في منافسات اليورو القادمة.

شاهد الهدف

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