تقرير #نهائي_الأبطال – زيدان على موعد مع التاريخ

سيكون زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على موعد مع التاريخ في حال نجح في قيادة الميرنجي للحصول على اللقب الحادي عشر في تاريخهم.

"زيزو" كان ملهما في فوز ريال مدريد بدوري الأبطال التاسع عام 2002 بالفوز على باير ليفركوزن في النهائي.

زيدان سيصبح في حال تحقيقه للفوز يوم السبت على أتليتكو مدريد رقم 7 على لائحة الحاصلين على لقب البطولة كلاعب ثم كمدرب، حيث سبقه إلى ذلك ستة أسماء أخرى.

الأول كان ميجيل مينوز لاعب ومدرب ريال مدريد السابق، ميجيل حصل على ثلاثة ألقاب أوروبية متتالية مع الميرنجي في 1956 و1957 و1958 قبل أن يعتزل ويدرب ريال مدريد مباشرة بعد إعتزاله ويضيف بطولتين أخرتين له ولكن هذه المرة كمدرب في 1960 و1960.

الثاني كان جيوفاني تراباتوني المدير الفني الإيطالي المخضرم والذي حصل على البطولة كلاعب في مناسبتين مع ميلان أعوام 1963 و1969.

وبعد إتجاهه للتدريب نجح تراباتوني في الحصول على اللقب الأوروبي مدربا ليوفنتوس موسم 1984-1985.

يوهان كرويف أسطورة برشلونة التدريبية كان أحد الأسماء المنضمة إلى قائمة الستة، النجم الهولندي الراحل حصل على اللقب الأوروبي كلاعب ثلاث مرات متتالية مع أياكس أمستردام الهولندي في 1971 و1972 و1973.

وفي عالم التدريب نجح كرويف في قيادة برشلونة في 1991-1992 إلى تحقيق اللقب الأوروبي الأول للفريق الكتالوني.

الإيطالي كارلو أنشيلوتي أيضا كان أحد الفائزين بالبطولة كلاعب ومدرب فمع ميلان كان أنشيلوتي جزءا من الفريق الذي حقق بطولتي أوروبا 1989 و1990.

وفي عالم التدريب كان أنشيلوتي واحدا من أنجح المدربين في تاريخ البطولة فحققها في ثلاث مناسبات كأكثر مدرب يصل لهذا الرقم متساويا مع الإنجليزي بوب بايسلي.

ثلاثية أنشيلوتي جاء منها ثنائية عندما كان مدربا لميلان في نسختي 2003 و2007 بينما كانت البطولة الثالثة له كمدرب هي العاشرة لريال مدريد في تاريخه نسخة 2014.

أما خامس الأسماء التي جمعت اللقب كلاعب ومدرب فهو الهولندي فرانك ريكارد والذي حقق البطولة مع أياكس موسم 1994-1995 قبل أن يتجه لعالم التدريب ويقود برشلونة للفوز بنسخة 2006.

وكان بيب جوارديولا أخر من حقق البطولة كلاعب ومدرب وذلك بعد أن كان جزءا من فريق يوهان كرويف الذي جلب الكأس الأوروبية لأول مرة لخزائن الكتلان في 1992 قبل أن يحققها مرتين مع نفس الفريق كمدرب في نسختي 2009 و2011.