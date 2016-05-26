شابي: هذا وقت أتليتكو مدريد

(إفي): قال لاعب الوسط الإسباني شابي هرنانديز، قائد فريق السد القطري، إنه يعتقد أن هذا هو وقت فريق أتليتكو مدريد الذي سيواجه منافسه المحلي اللدود ريال مدريد بعد غد السبت في نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

وفي مقابلة لمنظمي بطولة كأس العالم 2022 في قطر، أكد تشافي "هذا هو وقت أتليتكو مدريد" الذي يدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني.

وأضاف "إنهم يستحقون اللقب نظير العمل الذي يقومون به" رغم إقراره بأن أسلوب الروخيبلانكوس لا يمثل فلسفة كرة القدم التي يفضلها "فأسلوبهم في اللعب يعتمد على الخصم كما أنها لا يتقدمون في الملعب".

كما أشار "كرة القدم دائما ما تمنحك فرصة ثانية، وهذا هو تكرار لنهائي لشبونة قبل عامين. الآن حان وقت أتليتكو مدريد"، في إشارة لنهائي التشامبيونز ليج الذي جمع بين نفس الفريقين في 2014 وانتهى بفوز الميرينجي بلقبه العاشر.

ويوضح شابي "بالنظر إلى التاريخ، فإن الريال سيكون الأوفر حظا، فهو لديه خبرة أكبر في خوض المباريات بالدور النهائي وفي مثل هذه المواقف. يجب أخذ هذا في الحسبان، ولكنني أعتقد أن أتلتيكو سيحصد اللقب".

وينتظر شابي أن يرى عرضا رائعا في نهائي السبت نظرا لأن الروخيبلانكوس والملكي بهما لاعبين كبار "فأتليتكو به كوكي وساؤول وجريزمان وفرناندو توريس وهم بمقدورهم تغيير طبيعة أي مباراة في ثانية. والريال به كروس ومودريتش وإيسكو وجيمس وبيل وكريستيانو وبنزيمة، وهم رائعون. سنشاهد نهائيا رائعا".

وكشف لاعب برشلونة السابق أنه يود أن يتوج مع السد القطري ببطولة دوري أبطال آسيا (التي فاز بها الفريق مرتين في السابق)، ولكنه أضاف "لماذا لا نفوز بدوري أبطال آسيا؟ الأمر صعب، فالصينيين واليابانيين والفريق الإيرانية والسعودية والإماراتية لها تاريخ كبير ولكن لماذا لا نفوز بالبطولة مع السد؟".

وقطع شابي خطواته الأولى في التدريب مع أكاديمية اسباير (أو أكاديمية التفوق الرياضي بالدوحة) ويأمل أن يواصل زيادة الألقاب الـ28 التي توج بها مع البرسا والماتادور.