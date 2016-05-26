كابيللو: أتليتكو يتفوق على الريال على مستوى الشخصية

(إفي): قال مدرب ريال مدريد السابق، الإيطالي فابيو كابيللو إن أتليتكو مدريد يتفوق على الميرينجي "على مستوى الشخصية"، وذلك قبل مواجهتهما السبت القادم في ميلانو بنهائي دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم.

وصرح كابيللو في مقابلة تنشرها اليوم صحيفة (لا جازيتا ديلو سبورت) "ريال مدريد كان واحدا من فرقي المرشحة لبلوغ النهائي. ولكن، على مستوى الشخصية، أتليتكو يتفوق نوعا ما على مدريد وفرق أخرى".

وأبدى المدرب الإيطالي تقديره للمدير الفني الأرجنتيني لأتليتكو دييجو سيميوني، واصفا إياه بـ"القائد".

وقال "سيميوني يدير الفريق بشكل رائع، إنه قائد، اللاعبون يتبعونه. إنه يقدم عملا مذهلا رغم التغييرات العديدة في اللاعبين".

وامتدح أيضا عمل مدرب الفريق الملكي، الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يستعد للتتويج بأول لقب تشامبيونز ليج له كمدرب بعدما حقق ذلك كلاعب في 2002 مع الفريق.

وقال "أعرف كرة القدم الإسبانية واعتقد أن زيدان لديه الشخصية الصائبة ليوجه اللاعبين، الذين يتبعونه. في حالات أخرى لم يكن يحدث هذا".