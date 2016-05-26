أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كابيللو: أتليتكو يتفوق على الريال على مستوى الشخصية

Google+ Print
كابيللو: أتليتكو يتفوق على الريال على مستوى الشخصية كابيللو: أتليتكو يتفوق على الريال على مستوى الشخصية

(إفي): قال مدرب ريال مدريد السابق، الإيطالي فابيو كابيللو إن أتليتكو مدريد يتفوق على الميرينجي "على مستوى الشخصية"، وذلك قبل مواجهتهما السبت القادم في ميلانو بنهائي دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم.

وصرح كابيللو في مقابلة تنشرها اليوم صحيفة (لا جازيتا ديلو سبورت) "ريال مدريد كان واحدا من فرقي المرشحة لبلوغ النهائي. ولكن، على مستوى الشخصية، أتليتكو يتفوق نوعا ما على مدريد وفرق أخرى".

وأبدى المدرب الإيطالي تقديره للمدير الفني الأرجنتيني لأتليتكو دييجو سيميوني، واصفا إياه بـ"القائد".

وقال "سيميوني يدير الفريق بشكل رائع، إنه قائد، اللاعبون يتبعونه. إنه يقدم عملا مذهلا رغم التغييرات العديدة في اللاعبين".

وامتدح أيضا عمل مدرب الفريق الملكي، الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يستعد للتتويج بأول لقب تشامبيونز ليج له كمدرب بعدما حقق ذلك كلاعب في 2002 مع الفريق.

وقال "أعرف كرة القدم الإسبانية واعتقد أن زيدان لديه الشخصية الصائبة ليوجه اللاعبين، الذين يتبعونه. في حالات أخرى لم يكن يحدث هذا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع