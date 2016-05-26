كوبا أمريكا - تطبيق عين الصقر لأول مرة في تاريخ البطولة

(إفي): قررت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كوبا أمريكا المئوية بالولايات المتحدة، استخدام تكنولوجيا "عين الصقر" في كافة مباريات البطولة التي ستنطلق في الثالث من الشهر المقبل.

وسيتم تركيب هذا النظام، الذي يعتمد على استخدام كاميرات لتحديد مسار الكرات بدقة، في الملاعب العشرة التي تستضيف منافسات البطولة قبل انطلاقها.

يشار إلى أن تكنولوجيا "عين الصقر" قد تم استخدامها في بطولة كأس العالم للسيدات عام 2015 في كندا، كما يتم الاستعانة بها في بعض الدوريات الكبرى مثل البريميير ليج والدوري الألماني والإيطالي والهولندي.

يذكر أن (عين الصقر) كانت أول شركة تحصل على رخصة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويستخدم هذا النظام سبع كاميرات عند كل مرمى وبرنامج لمتابعة الكرة داخل المنطقة يحدد اذا ما كانت الكرة عبرت بكامل محيطها خط المرمى وذلك لتفادي "الأهداف الجدلية".

ويرسل النظام إشارة اهتزازية وأخرى مرئية لكل حكام المباراة حال عبورها بشكل كامل لخط المرمى.