بيليه: أفضل ريال مدريد على أتليتكو.. ولو كنت ألعب الآن لفضلت اللعب لبرشلونة

(إفي): أكد أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه أنه يحب "ريال مدريد أكثر من أتليتكو" لأن أسلوب لعب الفريق الملكي "يتميز بمزيد من المهارات الفنية"، وذلك قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يجمع الفريقين في مدينة ميلانو الإيطالية بعد غد السبت.

وقال بيليه في مقابلة لصحيفة (جازيتا ديللو سبورت) "أحب الريال أكثر من أتليتكو لأن أسلوب لعبهم يتميز بمزيد من المهارات الفنية ولأنه أكثر انفتاحا وأقل اعتمادا على الجانب الدفاعي. اللعب الجيد هام، دائما ما أفضل نتيجة 3-3 أو 5-5 قبل 0-0. ليس صحيحا أن 0-0 هي النتيجة الرائعة".

ويوجد الأسطورة البرازيلي في ميلانو لتقديم فيلم "بيليه" الذي يتناول قصة حياته ومسيرته، ومن المقرر عرضه مساء اليوم.

ورغم إشادته بالريال، اعترف بيليه بطل العالم مع المنتخب البرازيلي ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، بانه إذا عاد للملاعب مرة أخرى فإنه سيود اللعب في برشلونة.

وأكد "كنت سأود اللعب في برشلونة. يمكن أن يكون اللاعب جيدا للغاية ولكنه يحتاج لدعم زملائه وهم أكثر من يروقون لي. إذا كان في استطاعتي أن أعود للملاعب فكنت سألعب جيدا معهم".

ويرى بيليه أن افضل لاعب في العالم هو الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، قبل زميله في البرسا البرازيلي نيمار والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد.

وقال "ليو أكثر لاعب يروق لي. هو الأكثر كمالا. إنه لاعبي المفضل رغم أن نيمار وكريستيانو رونالدو جيدان أيضا. لديهم أساليب لعب مختلفة في كرة قدم تغيرت".

ومن ناحية أخرى، أوضح بيليه (75 عاما) أن الدوري الإنجليزي الممتاز هو البطولة المفضلة بالنسبة له ولكنه يحب أيضا الليجا الإسبانية "لأن برشلونة يلعب بها".

وأضاف "أتابع الدوري البرازيلي والبرميير ليج لأنه بالنسبة لي الأكثر إثارة وكذلك الإيطالي والليجا الإسبانية لأن برشلونة يلعب بها ولأنه أفضل فريق".