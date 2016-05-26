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أبرز حركات المعارضة الإسلامية فى الكويت تنهى مقاطعتها للانتخابات

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أبرز حركات المعارضة الإسلامية فى الكويت تنهى مقاطعتها للانتخابات أبرز حركات المعارضة الإسلامية فى الكويت تنهى مقاطعتها للانتخابات
أعلنت "الحركة الدستورية الإسلامية"، ابرز الحركات المعارضة فى الكويت، العودة عن مقاطعتها الانتخابات الذى اتخذته قبل أربعة أعوام والمشاركة فى دورة السنة المقبلة وذلك فى بيان أصدرته الخميس.

وكانت الحركة من ضمن تحالف ضم العديد من التيارات الاسلامية والوطنية والليبرالية، قاطع دورتى الانتخابات العامة اللتين اقيمتا فى العامين 2012 و2013، احتجاجا على تعديل نظام الاقتراع.

وأعتبر التحالف فى حينه أن التعديل الذى اتخذته الحكومة بداية وأقرته المحكمة الدستورية لاحقا، يتيح لها السيطرة على مجلس الامة.

الا ان الحركة قالت فى بيانها الخميس انها توصلت إلى "اعادة النظر فى موقف المقاطعة باتجاه المشاركة من جديد فى العملية الانتخابية".
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